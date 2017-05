„Avolatte“ – ausgehöhlte Avocados ersetzen Kaffeetassen

Die Welt ist manchmal ein komischer Ort. Es gibt einfach so viel verrücktes Essen. Cronuts zum Beispiel – eine Mischung aus Croissant und Donut. Darauf muss man erstmal kommen. Der neueste Foodtrend, übertrifft all diese Merkwürdigkeiten in Sachen Absurdität. Und zwar der Avolatte. Der Avolatte ist eine Mischung aus „Latte (Macchiato)“ und „Avocado“. Dabei geht es aber nicht darum, ein bisschen Avocado in den Kaffee zu rühren. Es gibt Menschen, die jetzt Kaffee aus Avocado-Schale trinken!

Anzeige