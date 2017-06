Eulogi-Ritt am Sonntag, 25.6.17 in Lenzkrich im Hochschwarzwald

Im südlichen Schwarzwald hat der Eulogi-Ritt in Lenzkirch eine lange Tradition als Treffpunkt für Pferdeliebhaber, Bevölkerung und Urlauber in der Region. Der Eulogi-Ritt findet zu Ehren des Schutzpatrons der Gold- und Hufschmiede und Pferde statt und fällt immer auf den Sonntag vor dem 25. Juni (wenn der 25. Juni ein Sonntag ist, dann auf diesen Tag). Lenzkirch im Hochschwarzwald zeigt sich an diesem Tage festlich geschmückt. Schon gegen 5 Uhr morgens werden die Bewohner durch die Stadtmusik Lenzkirch geweckt. Um 8 Uhr stellen sich die Pferde am Kurhaus auf, anschließend begibt sich der Reiterzug zur St. Eulogius-Kapelle. Ein Festgottesdienst und die Weihe des Eulogibrotes schließen sich an. Nach der Reiterprozession durch die Straßen findet mit der Umreitung der St. Nikolauskirche der eigentliche Eulogi-Ritt statt. In der Ortsmitte bauen ab 11 Uhr die Fieranten ihre Stände für den Eulogimarkt auf. Musikalische Unterhaltung und Ponyreiten für die Kinder komplettieren das Festprogramm am Nachmittag. Für kulinarische Spezialitäten ist natürlich auch bestens gesorgt. Besuchen Sie doch einfach auch mal diese traditionsreiche Veranstaltung in unserer Heimat.