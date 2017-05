Konstanz wird zur HandWerkStadt

+++ Im RSF Studio: Nik Herb +++ Aktueller Titel: 'Sylvia's Mother' von Dr. Hook +++ Abfalldetektiv für den Schwarzwald-Baar-Kreis. +++ Autofahrerin nimmt Treppe statt Ausfahrt. +++ 6.000 Menschen leben im Bodenseekreis von Armut betroffen. +++ St. Blasien trauert um verstobenen Bürgermeister . +++ Raubüberfall in Riehen. +++ Gasgrill verursacht Feuer in Mehrfamilienhaus. +++ Selim Özdogan erhält Hohenemser Literaturpreis. +++ Psychisch angeschlagene Frau fährt Mann um. +++ Gustl Dieterle ist tot. +++ Auto rammt Auto und schiebt es gegen Haus. +++ Feuerwehreinsatz wegen brennendem Toilettenpapier. +++ Betagte Autofahrerin bringt Biker zu Fall. +++ Hochbehälter leer - kein Wasser mehr. +++ Wüterich hält Polizisten auf Trab. +++ Hackerangriff auf Uhrenmuseum. +++ Küchenbrand in Ravensburg. +++ Rauschgift im Fernbus gefunden. +++ Macron soll Fessenheim abschalten. +++ Aktueller Titel: 'Sylvia's Mother' von Dr. Hook +++ Lörrach 27 °. +++ Waldshut-Tiengen 26 °. +++ Zürich 25 °. +++ Sigmaringen 26 °. +++ Konstanz 26 °. +++ Friedrichshafen 24 °. +++ Weingarten 24 °. +++