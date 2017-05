RSF-Spargelwoche 2017

+++ Aktueller Titel: 'The legend of Xanadu' von Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich +++ Aktueller Titel: 'The legend of Xanadu' von Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich +++ Lörrach 10 °. +++ Waldshut-Tiengen 9 °. +++ Zürich 8 °. +++ Sigmaringen 9 °. +++ Konstanz 10 °. +++ Friedrichshafen 10 °. +++ Weingarten 10 °. +++