Krawatte war gestern

+++ Aktueller Titel: 'Go Your Own Way' von Fleetwood Mac +++ Aktueller Titel: 'Go Your Own Way' von Fleetwood Mac +++ Lörrach 4 °. +++ Waldshut-Tiengen 1 °. +++ Zürich 2 °. +++ Sigmaringen 1 °. +++ Konstanz 5 °. +++ Friedrichshafen 5 °. +++ Weingarten 2 °. +++