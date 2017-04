Nächste Woche: Gewinnen Sie Tickets für den RSF-Schiffsausflug nach Stein am Rhein +++ Im RSF Studio: Rolf Krüger +++ Aktueller Titel: 'A Little Less Conversation' von Elvis Presley +++ Aktueller Titel: 'A Little Less Conversation' von Elvis Presley +++ Lörrach 7 °. +++ Waldshut-Tiengen 5 °. +++ Zürich 4 °. +++ Sigmaringen 4 °. +++ Konstanz 8 °. +++ Friedrichshafen 7 °. +++ Weingarten 5 °. +++