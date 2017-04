In den Osterferien Luft und Raumfahrt erleben!

+++ Im RSF Studio: Sven Henrich +++ Aktueller Titel: 'Lay all your love on me' von ABBA +++ Brand auf Balkon in Neuenhof. +++ Neuhausen ob Eck: Biker überschlägt sich. +++ 650 Menschen demonstrieren in Konstanz für Europa. +++ Brandstiftung in Lebensmittelgeschäft in Lörrach. +++ Küchenbrand wegen heißem Öl in Uzwuil. +++ Unfall mit fünf Verletzten in Freiburg. +++ Motorradfahrer im Milchbucktunnel schwer verletzt. +++ Kleinflugzeug bei Leutkirch abgestürzt. +++ Aktueller Titel: 'Lay all your love on me' von ABBA +++ Lörrach 10 °. +++ Waldshut-Tiengen 9 °. +++ Zürich 9 °. +++ Sigmaringen 9 °. +++ Konstanz 10 °. +++ Friedrichshafen 11 °. +++ Weingarten 10 °. +++