Premiere des Hörspiel „Invasion II – Nekropolis“ in der Theater Werkstatt Konstanz

Heute Abend steht der Stadt Konstanz die Ausrottung der Menschheit durch Zombies bevor, die sich dann wie eine Seuche über die ganze Welt fortsetzen wird…! D ieses Horrorszenario spielt sich im Hörspiel „Invasion II – Nekropolis“ in der Theater Werkstatt ab. Der Auftakt einer ganzen Hörspiel-Serie, die mit der Premiere in Konstanz ihren Ursprung hat. Der Horror für die Ohren, live und in Farbe startet heut Abend um 20 Uhr in der Theater Werkstatt in Konstanz in der Inselgasse! Für die Premiere gibt’s noch einige Tickets an der Abendkasse. Weitere Spieltermine finden Sie auch hier.