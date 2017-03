Radio Seefunk RSF startet eigenen Senderbetrieb

Im Rahmen der Neuorganisation des UKW-Sendernetzbetriebes in Baden-Württemberg hat Radio Seefunk RSF an allen Sendestandorten neue und eigene Hochleistungssender in Betrieb genommen. Die Umstellung des technischen Sendebetriebes hat bereits im vergangenen Jahr mit der Frequenz 101,8 MHz in Konstanz begonnen und endete heute mit dem letzten der insgesamt 13 Senderstandorte in Singen-Rielasingen auf der Frequenz 105,3 MHz.

Radio Seefunk RSF ist damit auch der deutschlandweit erste private Programmveranstalter, der eine eigene Antennenanlage nutzt. Hier musste in Deutschland bisher ausschließlich auf Drittanbieter zurückgegriffen werden.

Der Umstellung voraus gingen insgesamt eineinhalb Jahre Planung. Zusammen mit anderen, privaten UKW-Programmveranstaltern in Baden-Württemberg befreit sich Radio Seefunk RSF unter dem Dach der neu gegründeten SBW Sendernetzbetrieb Baden-Württemberg GmbH vom Monopol der etablierten Firmen und baut seinen terrestrischen Radioempfang nun weiter aus.

„Die Vorteile liegen in der Kostenersparnis sowie in der Modernisierung der zum Teil veralteten und störungsanfälligen Sendetechnik“ sagt Oliver Trott, technischer Leiter bei Radio Seefunk RSF. „Unsere Messungen mit der neuen Technik zeigen Verbesserungen sowohl im Abstrahlverhalten als auch in der Versorgung unseres Sendegebietes für möglichst durchgängigen Empfang.“

„Vom Moment der Umschaltung von alter zu neuer Technik bekommen unsere Hörerinnen und Hörer relativ wenig mit“ so Oliver Trott. „Im eigentlichen Moment der Umstellung werden lediglich drei Kabel umgesteckt. Darauf folgt noch ein kurzer, simulierter Ausfall, der den automatischen Wechsel zum eingebauten Backup testet. Das war‘s auch schon.“