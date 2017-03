Christina aus der Au: Präsidentin aus dem Thurgau

2017 jährt sich die Reformation zum 500. Mal – beim evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg gibt’s also ordentlich was zu feiern. Präsidentin ist in diesem Jahr die Thurgauer Theologin Christina aus der Au. Sie ist in Luzern geboren, in Märstetten im Kanton Thurgau aufgewachsen und arbeitet heute an den Universitäten Basel und Zürich. Mit 51 Jahren ist sie jung geblieben, sowohl äußerlich als auch in ihren Gedanken: Festgefahrene Ansichten sucht man bei ihr vergebens – eine passende Wahl anlässlich des Reformationsjubiläums. Wie die Kirchentagspräsidentin den Kirchentag gestalten will und welchen Platz der Glaube heute in unserer Gesellschaft hat – darüber sprechen wir mit Christina aus der Au morgen (26.03.) ab 9 Uhr in unserer Serie „Menschen aus der Heimat – Einfach besonders!“.