Mainau startet ins Blumenjahr 2017

Mit einer Orchideenschau im Palmenhaus und einer Blumenschau in der Schlosskirche startet die Insel Mainau heute in eine neue Saison. Das diesjährige Motto (Insel x Palme)² soll auf die enge Verbindung zwischen der Natur und der Mathematik hinweisen. So machen beispielsweise die Gärtner mit geometrischen Formen sichtbar, welche Rolle Zahlen in der Botanik spielen. Zahlreiche Info-Tafeln berichten über kuriose Rekorde aus der Pflanzenwelt. Kinder können bei einer spannenden Schatzsuche die Insel erkunden und verborgene Orte entdecken. Und auch die Mainau-Köche haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Orientiert am Farbkreis von Johann Wolfgang von Goethe haben sie eine spezielle Menü-Reihe entwickelt. Mehr zum Zahlenspiel und Farbenplus des Blumenjahrs 2017 finden Sie hier.