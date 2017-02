Tatjana Greiner: Im Angesicht des Todes

Tatjana Greiner aus Hasel im Kreis Lörrach trägt einen ungewöhnlichen Titel: Sie ist die „Miss Abschied 2016“ – also die schönste Bestatterin Deutschlands. Was manche geschmack- oder pietätlos finden, hat durchaus einen sinnvollen Hintergrund. Denn das Thema „Tod“ und damit auch die Berufsgruppe der Bestatter sind für viele immernoch ein Tabu. In der deutschen Berufsordnung steht der Beruf des Bestatters sogar in einer Reihe mit Schädlingsbekämpfern oder Tierkörperverwertern. Dabei sind Bestatter weit mehr als nur Grabgräber – sie sorgen dafür, dass Verstorbene einen würdevollen Abschied aus dem Leben erhalten. Erfahren Sie mehr über die „Miss Abschied“ und ihre Tätigkeit als Bestatterin – am Sonntag (26.02.) in unserer Reihe „RSF – Menschen aus der Heimat: Einfach besonders.“ ab 9 Uhr! Hintergründe zu der Miss-Wahl für Bestatterinnen finden Sie übrigens hier.