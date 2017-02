Kunstmuseum Ravensburg: „We love animals“

Unter dem Titel „We love animals“ (also „Wir lieben Tiere“) widmet das Kunstmuseum Ravensburg dem Tier eine große Sommerausstellung. Darin wird in Bildern, Skulpturen und Video-Beiträgen gezeigt, wie sich das Verhältnis zwischen Mensch und Tier über die Jahrhunderte hinweg verändert hat. Die Neuzeit wird unter anderem von den beiden Schauspielern Kroot Juurak und Alex Bailey vertreten. Die Performance-Künstler bieten Theateraufführungen für Haustiere an. Einen kleinen Vorgeschmack darauf und Sie hier und alle weiteren Infos zur Ausstellung hier.