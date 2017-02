In dem 300 Seelen-Dorf Honstetten bei Eigeltingen tummeln sich an diesem Wochenende jede Menge Narren. Denn die Wasserburger Talgeister feiern 40. Zunft-Geburtstag. Das ganze Wochenende lang wird es ein buntes Programm geben. Heute Abend um 20 Uhr geht’s los, mit einem Brauchtumsabend. Höhepunkt ist dann der Jubiläums-Umzug am Sonntag. Das komplette Programm und den Anfahrtsplan finden Sie hier.