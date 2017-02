Christoph Keller: Schnaps aus der Seele

Die Stählemühle bei Eigeltingen ist vor allem Schnaps-Kennern ein Begriff. Dort brennt Christoph Keller seit Jahren Destillate, die zu den besten der Welt gehören. Obwohl der gebürtige Schwabe nur zufällig mit dem Brennen angefangen und es sich selbst beigebracht hat, scheint es so, als habe er eine besondere Gabe dafür. Sein Umgang mit den Rohstoffen ist einzigartig, seine Neugierde schier unendlich – und in seinen charakteristischen Schnäpsen steckt sicher auch ein Teil seiner eigenen Seele. Erfahren Sie mehr über den Mensch und Destillateur Christoph Keller in unserer Serie „Menschen aus der Heimat – Einfach besonders“ am Sonntag (12.02.) ab 9 Uhr!