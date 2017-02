Fundräder, Schmuck, Uhren, Handys und viele andere Artikel suchen in Weil am Rhein und Umgebung neue Besitzer. Denn das Fundbüro der Stadt versteigert ab heute nicht abgeholte Schätze. Der Hammer fällt in diesem Jahr im Internet. Das heißt Sie können bequem von zu Hause aus mitbieten und zuschlagen. Den Link zur Auktion finden Sie hier.