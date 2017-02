Freiburger Uniklinik eröffnet Frauenmilchbank

In den 1970er Jahren hatte sich zunehmend künstliche Säuglingsmilch durchgesetzt und viele Frauenmilchbanken im Land wurden geschlossen. Nun werden sie in ganz Deutschland wieder eröffnet, so auch in Freiburg am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums. Natürliche Muttermilch ist nun mal die gesündeste Nahrung für Säuglinge. Sie unterstützt zum Beispiel dabei, späteren allergischen Erkrankungen oder Infektionen vorzubeugen. Weitere Infos zum Thema finden Sie hier.