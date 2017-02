Fundbüro für Immaterielles: „Ich habe meine Toleranz verloren“

Regenschirme, Schlüssel oder Sonnenbrillen – das sind so die üblichen Dinge, die in einem Fundbüro abgegeben oder als verloren gemeldet werden. Anders in Zürich – dort hat jetzt das weltweit erste Fundbüro für Immaterielles eröffnet. Der Verlust deiner Handschuhe in der Bahn oder als du deine erste große Liebe verloren hast – was schmerzt mehr? Genau das ist der Ansatz für diese Idee – eine Mischung aus Kunstaktion und Gesellschaftsstudie – bei der die Frage im Mittelpunkt steht, ob wir etwas verlieren oder finden können, das nicht greifbar ist. Die Internetseite des Fundbüros finden Sie hier.