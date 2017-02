Spendenlauf in Singen

Am 9. Juli wird in Singen der 2. Stadtlauf der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau veranstaltet. Unter dem Motto „laufend mithelfen“ werden Spenden gesammelt, die zu gleichen teilen an die Singener Tafel und das Kinderheim St. Peter und Paul gehen. Mitmachen kann jeder – ob alleine, in einer Gruppe, mit Handicap oder als trainierter Sportler. Jeder Teilnehmer kann die etwa 2,4 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt und den Stadtgarten zweieinhalb Stunden lang beliebig oft laufen, wobei sich der Erlös ganz nach dem Motto „laufend mithelfen“ mit jeder weiteren Runde erhöht. Anmelden können Sie sich hier: www.laufend-mithelfen.de