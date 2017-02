Onlineshop: haftsache.de

Ein ziemlich außergewöhnlicher Onlineshop hat heute eröffnet. Er heißt „haftsache.de“. Darin wird verkauft, was Sträflinge in Bayerns Gefängnissen herstellen. Es gibt alles von Schaukelpferden bis hin zu Filzhausschuhen. Das Ministerium sagt, jede Bestellung helfe einem Häftling auf dem Weg in einen ehrlichen Job: Es haben nämlich nur rund die Hälfte der erwachsenen Strafgefangenen eine abgeschlossene Berufsausbildung. Darum müssen die Gefängnisse mehr leisten als reine Sicherheitsverwahrung. Sie müssen ihre Bewohner auf ein Leben in Freiheit vorbereiten. Und wer Schreinern und Nähen lernt, verbessert seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt und wird künftig nicht mehr so leicht straffällig. Den Onlineshop finden Sie hier.