Video-Kampagne: „Geh doch nach Biberach“

Humor ist, wenn man trotzdem lacht! Mit einer Internet-Kampagne hat die Stadt Biberach auf Anti-Schwaben-Sprüche in Berlin reagiert. Der schwäbische Schauspieler Bernd Gnann spaziert etwa mit Megafon durch Prenzlauer Berg und nimmt Schwaben-Klischees auf’s Korn:

„Vom großen B ins kleine B“

Hintergrund sind Werbesprüche an Bussen der BVG mit der Aufschrift: „Liebe Schwaben, wir bringen euch gerne zum Flughafen.” Die Stadt Biberach will mit den Videos nun eine „Schwaben-Rückholaktion” starten und bietet ihnen unter dem Motto „Geh doch nach Biberach” eine neue Heimat an. Die Aktion hat auch einen ernsten Hintergrund: Die – im Gegensatz zu Berlin – schuldenfreie Stadt sucht händeringend Fachkräfte für offene Stellen.