Im Laufschritt ins neue Jahr: Der Tuttlinger Silvesterlauf

In Tuttlingen werden an Silvester nicht erst um Mitternacht die Raketen geschossen – schon tagsüber flitzen beim Silvesterlauf hunderte Sportskanonen durch die Stadt. Am 31. Dezember fällt zum fünften Mal der Startschuss für den Tuttlinger Silvesterlauf. Neben Bambini- und Schülerläufe gibt es einen Lauf über fünf und zehn Kilometer und einen Nordic Walking-Wettbewerb. Neu ab diesem Jahr ist ein Staffellauf: Dabei teilen sich jeweils vier Läufer die 10-Kilometer-Strecke. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 1200 Teilnehmern. Die Strecke ist flach, fünf Kilometer lang und führt entlang der Donau. Online-Anmeldungen sind unter www.silvesterlauf-tuttlingen.de möglich. Sobald das Online-Anmeldeportal geschlossen ist, kann sich jeder spontan am Veranstaltungstag vor Ort bis jeweils eine Stunde vor dem jeweiligen Start nachmelden.