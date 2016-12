Weiße Weihnachten im RSF-Land?

Alle Jahre wieder träumen viele von weißen Weihnachten.

Noch gibt es da keine sichere Vorhersage. Allerdings werden die Flachland-Bewohner wohl keinen Schnee vor ihrer Haustüre an den Feiertagen sehen. Hier bei uns im RSF-Land stehen die Chancen besser – wenn auch nicht wirklich gut. Die Wahrscheinlichkeit für Flocken zum Fest liegt in Konstanz bei etwa 40 Prozent. ABER: Im Schwarzwald könnte es an Weihnachten tatsächlich weiß werden!

Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?