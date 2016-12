Einmalig: Geburtshilfe am Simulator

Der bundesweit erste Geburtshilfesimulator für Kühe – ja, so etwas gibt es wirklich – steht in Aulendorf im Kreis Ravensburg. Dort lernen angehende Landwirte, wie sie der Kuh bei der Geburt eines Kalbes helfen können. Im Normalfall schafft die Kuh das zwar alleine, in Sonderfällen kann der Bauer durch sein Wissen aber Leben retten. Gekostet hat die Plastik-Kuh das Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg in Aulendorf rund 30.000 Euro – eine Investition, die sich nach Angaben der Projektleiter schon jetzt auszahlt, denn die Resonanz ist groß. Mehr dazu im RSF-Programm.