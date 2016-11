Neues Schild begrüßt Autofahrer

An der B 33 zwischen dem Kreuz Hegau und der Ausfahrt Singen/Steißlingen ist ein neues touristisches Hinweisschild aufgestellt worden. Es heißt die Autofahrer in der „Vierländerregion Bodensee“ herzlich willkommen. Bei der Einweihung sagte der Konstanzer Landrat Frank Hämmerle, dass er sich sehr über das Schild freue, weil es sowohl Einheimische wie auch Gäste an dieser wichtigen Verkehrsachse auf unsere einmalige Region hinweist. Ursprünglich hatte der Landkreis vorgesehen, das Schild an der A 81 zwischen der Ausfahrt Geisingen und dem Kreuz Hegau aufzustellen. Dies wurde jedoch vom Regierungspräsidium abgelehnt, da auf diesem Streckenabschnitt bereits mehrere touristische Hinweisschilder stehen.