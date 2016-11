Partnervermittlung Regina Strauss

Gemeinsame Spaziergänge, ein romantisches Abendessen oder ein gemeinsamer Urlaub. Das wünschen sich viele alleinstehende Menschen. Doch den richtigen Partner zu finden ist nicht immer einfach. Regina Strauss ist seit über 25 Jahren Partnervermittlerin in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie arbeitet diskret, seriös und zuverlässig. Ihre Klienten lernt sie bei persönlichen Gesprächen ganz genau kennen. Auf die Wünsche und Vorstellungen der Kunden geht Regina Strauss sehr genau ein. Wer bei Regina Strauss einen Partnervermittlungsvertrag unterschreibt, bleibt auch solange in ihrer Kartei, bis er glücklich in eine neue Partnerschaft vermittelt wurde. Wenn auch Sie momentan alleine leben und sich einen neuen Partner wünschen, dann informieren Sie sich hier über die Partnervermittlerin Regina Strauss.