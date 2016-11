Marktplatz Arbeit Südbaden: Hier beginnen Karrieren

Eine Halle voller Chancen bietet am Freitag und Samstag die Messe „Marktplatz Arbeit Südbaden“ in Freiburg. Auf einer Fläche von mehr als 3000 Quadratmetern präsentieren sich mehr als 400 Berufe und Studiengänge. Ein Besuch ist für alle wichtig, die den richtigen beruflichen Weg im Leben suchen oder sich neu orientieren möchten. Ein wichtiges Werkzeug für alle Interessenten ist der sogenannte Bildungsnavigator. Hier sind die meisten Aussteller mit ihren Angeboten aufgelistet. Die Besucher finden so schnell zu den Messeständen der jeweiligen Anbieter. „Marktplatz Arbeit Südbaden“ ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab dem Hauptbahnhof Freiburg gut erreichbar. Wer mit dem Auto kommt, findet genügend kostenlose Parkplätze. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist die Messe am 18. und 19. November von 10.00 bis 17.00 Uhr in Halle 1 auf dem Messegelände Freiburg. Weitere Infos gibt es in einer Sonderstunde am 17.11.16 ab 18 Uhr im RSF-Programm und auf der Internetseite der Messe.

