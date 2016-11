Diagnose Krebs: Längst nicht mehr unheilbar

Diagnose Krebs: Für viele Menschen klingt das noch immer nach einem Todesurteil. Doch gerade für die häufigen Tumorarten sind die Heilungschancen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Mit einem Gesundheitsforum informiert das Spital Hochrhein in Bad Säckingen am kommenden Dienstag über moderne Therapiestrategien bei Darm- und Lungenkrebs. Gemeinsam mit der Strahlentherapie Singen und der Praxis Dr. Philipp Hoffmeister aus Bad Säckingen lädt das Spital Hochrhein am Dienstag, 22. November 2016 um 19:00 Uhr zum Gesundheitsforum “ Moderne Therapiestrategien bei Darm- und Lungenkrebs“ im Kursaal Bad Säckingen (Rudolf-Eberle-Platz 17) ein. Dr. Johannes Zeller, Chefarzt der Klinik Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie im Spital Hochrhein, Prof. Dr. Johannes Lutterbach (MBA), Leiter der Strahlentherapie Singen, und Dr. Philipp Hoffmeister, Niedergelassener Onkologe in Bad Säckingen, bieten Interessierten die Möglichkeit sich aus erster Hand über moderne Therapieverfahren für Krebserkrankungen des Darmes, der Lunge und der Speiseröhre zu informieren. Der Eintritt ist frei; aufgrund der begrenzten Kapazität ist eine Anmeldung erforderlich (Telefon 07751 85-4371, Mail angelika.maric@spital-waldshut.de).