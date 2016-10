„Vorhang auf“ fürs Bodenseeforum Konstanz

Anzeige

Nach zwei Jahren Planungs- und Umbauzeit wird heute Abend (21.10.) in Konstanz das Bodenseeforum eröffnet. Für das neue Veranstaltungs- und Tagungszentrum haben die Stadt und die IHK Hochrhein-Bodensee zusammen rund 30 Millionen Euro investiert. Hier sollen in Zukunft Konzerte, Bälle, Musicals, aber auch Tagungen und Kongresse stattfinden. Los gehts heute um 20 Uhr mit einem Bürgerabend mit Künstlern aus der Region, ab 22 Uhr steigt eine Party mit DJ – und am Sonntag, den 23. Oktober öffnet das Bodenseeforum von 11 bis 17 Uhr seine Tür für einen Blick hinter die Kulissen. Die offizielle Eröffnungszeremonie können Sie heute per Livestream ab 15 Uhr hier mitverfolgen.