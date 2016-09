Werden Sie Süddeutscher Meister im Bürostuhlrennen und erleben Sie die Formel 1 in Abu Dhabi!

Einer sitzt auf dem Stuhl, zwei Teammitglieder schieben das Gespann über einen Parcours – und wer am schnellsten durchkommt, ohne vom Stuhl zu plumpsen, hat gewonnen. So laufen die 1. Süddeutsche Meisterschaft im Bürostuhlrennen ab. Sie finden am 15.Oktober bei Möbel Mahler in Neu-Ulm statt – und Sie haben die Chance, als RSF-Team dabei zu sein!

Es gibt fantastische Preise für die Teams zu gewinnen!

1. Preis: Eine Reise zum Formel 1-Finale i n Abu Dhabi am 27.11.2016 (für die drei Personen des Gewinner-Teams, inklusive Flug, Hotel und Besuch des Rennens).

2. Preis: Jedes Teammitglied bekommt ein Deluxe Wochenende für zwei Personen in einem „Relax&Gourmet“ vier Sterne Hotel aus dem Angebot der Connex Hotels zur freien Auswahl. Drei Tage / zwei Übernachtungen plus 80 € Wertgutschein

3. Preis: 600 € Warengutschein.

Hinweis: Kommen Sie in lustiger Aufmachung! Es wird zusätzlich ein Motto-Preis für das originellste Team vergeben. Jeder Teilnehmer dieses Teams bekommt ein Relax&Gourmet Wochenende im 4 Sterne Hotel, 3 Tage / 2 Übernachtungen ÜF plus 80 Euro Wertgutschein; ebenfalls aus dem Angebot der Connex Hotels zur freien Auswahl.

Sie wollen mit zwei Freunden,Familien- oder Arbeitskollegen teilnehmen? Hier gehts zum Anmeldeformular.