25 Kilogramm Heroin: Rekordfund im Dreiländereck

Am Grenzübergang Weil am Rhein-Basel haben Zollbeamte fast 25 Kilogramm Heroin beschlagnahmt. Nach Angaben des Zolls handelt es sich bei dem Fall um den größten Rauschgiftfund im Dreiländereck. Die Zöllner kontrollierten zwei LKW aus der Türkei und wunderten sich darüber, dass diese ohne Ladung von Deutschland aus in die Schweiz einreisen wollten. Routinemäßig führten die Beamten einen Drogenschnelltest im Führerhaus durch und fanden dort tatsächlich Spuren von Rauschgift. Bei einer intensiven Durchsuchung in einer Werkstatt fanden die Zöllner dann die 25 Kilogramm Heroin, sie waren professionell in den Achsen der Laster versteckt. Die Drogen sollen einen Straßenverkaufswert von rund 3 Millionen Euro haben.