Infotag im Spital Waldshut zum 50sten Jubiläum

Als vor 50 Jahren in Waldshut eine eigene Abteilung eingerichtet wurde, war das ein epochaler Meilenstein für die medizinische Qualität am Hochrhein. Auch bundesweit gehörte Waldshut mit zu den ersten Krankenhäusern, die eine eigene Anästhesie-Abteilung aufbauten. Anlässlich dieses Jubiläums ist die Öffentlichkeit am 15. Oktober 2016 um 09:30 Uhr herzlich eingeladen am Standort Waldshut anerkannte Expertenvorträge zum Thema „Anästhesie im Wandel der Zeit“ zu besuchen. Ab 14:00 Uhr werden im Rahmen eines Infotages „Anästhesie zum Anfassen“ medizinische Untersuchungen, Vorführungen und Fachvorträge angeboten. Auf die kleinen Gäste wartet das spezielle Kinderprogramm „Teddy muss ins Krankenhaus“, das eine kurzweilige Beschäftigung der kleinen Patienten sicherstellt. Weitere Infos finden Sie hier.