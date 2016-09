Jutta Pfeiffer aus Friedrichshafen hat beim Ikea-Katalogspiel das große Los gezogen und einen IKEA-Gutschein in Höhe von € 1500,- gewonnen. Am Samstag, 17. September wurde der Hauptgewinn in der IKEA-Abholstation in Ravensburg gezogen und gleich an die glückliche Gewinnerin übergeben.

Auf dem Sieger(innen)foto: RSF-Moderator Nik Herb, Jutta Pfeiffer und Natalie Müller, Filialleiterin von IKEA in Ravensburg.