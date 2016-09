Frische Knödel aus altem Brot

Über 500.000 Tonnen Brot landen in Deutschland jedes Jahr im Mülleimer – Ware, die Bäckereien und Supermärkte nicht verkauft haben und dann entsorgen müssen. Ein junges Unternehmen aus Konstanz will die Verschwendung eindämmen und das „alte“ Brot zu frischen Knödeln weiterverarbeiten – das ist die Idee von „Knödelkult“. Mittlerweile gibt es die Knödel aus gerettetem Brot schon in verschiedenen Sorten und verpackt im Glas. Momentan sammeln die Macher von „Knödelkult“ noch Startkapital, bevor ihre Knödel in Produktion gehen sollen. Alle weitern Infos finden Sie hier.

