Wo Esel Frieden finden: Der Denklehof

In Deutschland hat der Esel noch immer ein denkbar schlechtes Image: Er ist ein Tier zweiter Klasse, „das Pferd des armen Mannes“. Über die Haltung und Pflege von Eseln gibt es riesige Irrtümer – die vielen Tieren die Gesundheit oder das Leben kosten. Der Denklehof bei Engen-Welschingen versucht aufzufangen, was viele achtlose Esel-Halter anrichten. 70 Tiere leben auf dem Hof im Hegau und bekommen dort die Pflege die sie verdient haben, das Essen das ihnen schmeckt und die Zuneigung, die sie brauchen. Da der Hof dringend auf Spenden angewiesen ist, gibt es am 18. September einen Tag der offenen Tür. Weitere Informationen und die Möglichkeit, zu spenden finden Sie hier.