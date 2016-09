Museumsnacht 2016: Kunst kennt keine Grenzen

Über 150 Kunstschaffende, 90 Ausstellungsorte und 15 teilnehmende Gemeinden – das wird die Museumsnacht Hegnau-Schaffhausen in diesem Jahr. Am 17. September werden dafür in vielen Gemeinden im Hegau und im Kanton Schaffhausen Ateliers und Museen öffnen. Für den Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler dienen solche Veranstaltungen auch der Völkerverständigung – er will so den Austausch zwischen Deutschen und Schweizern auch auf kultureller Ebene stärker fördern. Ähnlich sieht man das auch bei den Eidgenossen – un d die Museumsnacht sei auch deswegen ein „Diamant“ im Kultur-Kalender, sagt der Schaffhauser Kulturminister Christian Amsler. Damit Sie Ausstellungen in Ihrer Nähe finden und schonmal Ihre Tour durch die Museumslandschaft planen können, finden Sie hier das Programm und alle weiteren informationen.