Ersatzverkehr zwischen Konstanz und Radolfzell (9.9.-22.10.16)

Die Deutsche Bahn modernisiert am Bodensee im Zeitraum 9. September bis 22. Oktober 2016 die Gleise zwischen Radolfzell und Konstanz-Petershausen. Auf Grund dieser Arbeiten muss die Strecke vollständig bzw. teilweise für den Zugverkehr gesperrt werden. Es kommt zu folgenden Änderungen: Fernverkehr

9. September bis 22. Oktober 2016 Züge der IC-Linie 35 verkehren in dieser Zeit nur bis/ab Singen (Htw). Regionalverkehr Alle planmäßigen Regionalzüge und seehas-Bahnen fallen im Zeitraum der Bauarbeiten vom 9. September (ab 19 Uhr) bis 22. Oktober 2016 (6 Uhr) aus. Dafür wird umfangreicher Ersatzverkehr mit Bussen und in festgelegten Zeiträumen und Abschnitten auch mit Ersatzzügen angeboten. Allensbach◄►Konstanz

9. bis 30. September 2016 Während des Berufs- und Schülerverkehrs fährt an den Werktagen (montags bis freitags) in der Hauptverkehrszeit von 6 bis 18.40 Uhr stündlich in jede Richtung eine seehas-Bahn zwischen Allensbach und Konstanz. Radolfzell◄►Konstanz

4. bis 21. Oktober 2016 Während des Berufs- und Schülerverkehrs fährt an den Werktagen (montags bis freitags) in der Hauptverkehrszeit von 6 bis 18.40 Uhr stündlich in jede Richtung eine seehas-Bahn zwischen Radolfzell und Konstanz. Je nach Baufortschritt werden Reisende gebeten auf ausgeschilderte Bahnsteigänderungen zu achten. An den Wochenenden 10./11., 17./18. und 24./25. September, 1./2., 8./9., 15./16. und 22./23 Oktober sowie am Feiertag 3. Oktober 2016 An diesen Tagen sind baustellenbedingt keine Ersatzzugfahrten möglich. Schwarzwaldbahn (Karlsruhe◄►Konstanz)

Freitag, 9. September (19 Uhr) bis Samstag, 22. Oktober 2016, (6 Uhr) Anzeige Züge der DB Regio Schwarzwaldbahn fahren im gesamten Zeitraum der Bauarbeiten von/bis Karlsruhe, Offenburg und Villingen (Schwarzwald) nur bis/ab Radolfzell. Für die ausfallenden Regionalzüge und seehas-Bahnen pendeln zwischen Radolfzell bzw. Allensbach und Konstanz Ersatzbusse mit festgelegten Unterwegshalten entsprechend dem Ersatzfahrplan. Hinweis Die Busse halten in Radolfzell (Busbahnhof, Haltestellen L, M und N am Gleis 1), in Markelfingen (Radolfzeller Straße), in Allensbach (Bahnhof / Konstanzer Straße), in Hegne (Kloster / Konradistraße, in Reichenau (Baden) (Bahnhof), in Konstanz-Wollmatingen (Wollmatingen / Riedstraße), in Konstanz-Fürstenberg (Stadtwerke / Max-Stromeyer-Straße), in Konstanz-Petershausen (Schneckenburgstraße) und in Konstanz (Bahnhof, gegenüber McDonald’s). Fahrräder und Anhänger können in den Bussen nicht mitgenommen werden. Informationsmöglichkeiten zu den Fahrplanänderungen Fahrgäste finden Einzelheiten zu den Änderungen auf Aushängen an den Bahnhöfen sowie hier und hier. Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter der Rufnummer 0711 2092-7087 (montags bis freitags, 8 bis 19 Uhr), unter der Service-Nummer der Bahn 0180 6 99 66 33 (20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf). Zu den baubedingten Änderungen im Bahnverkehr wird auch eine Broschüre im Format A5 mit den Ersatzfahrplänen für die einzelnen Bauphasen veröffentlicht. Über den QR-Code kann die Fahrplan-Datei auch online aufgerufen werden. Für die Baumaßnahmen und die dadurch auftretenden Beeinträchtigungen bittet die Deutsche Bahn die Fahrgäste und Anwohner um Verständnis. Die Reisenden werden gebeten, soweit erforderlich eine frühere Verbindung zu wählen.