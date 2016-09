Zivilschutz: Das sollten Sie laut Bundesregierung immer zu Hause haben

Die Bundesregierung will mit einer neuen „Konzeption Zivile Verteidigung“ (KZV) lebenswichtige Grundbedürfnisse der Menschen im Fall eines Angriffs oder einer Terrorattacke sichern. Es geht etwa um die Versorgung mit Wasser, Nahrungsmitteln oder Medizin. Und außerdem um eine „minimale Daseinsvorsorge“ etwa bei der Bargeldversorgung. Was sonst noch so drauf ist auf der Checkliste lesen Sie hier.