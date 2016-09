Görwihler Kultursommer: Kirche, Kunst und Kultur vereinen sich

Am Sonntag (21.08.16) beginnt mit einem Gottesdienst um 10.00 Uhr in der Görwihler Pfarrkirche der Kultursommer. Knapp eine Woche lang können Besucher in der Waldshuter Kreisgemeinde eine bunte Mischung aus Kriche, Kunst und Kultur erleben. So gibt es verschiedene Konzerte und Ausstellungen, Kunst-Workshops und Gottesdienste. Alle weiteren Informationen und das Programm finden Sie hier.