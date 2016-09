Katze verfängt sich in Tor-Maschen

Lauter Katzenjammer nach tierischem „Eigentor“: In der Ravensburger Südstadt hat sich gestern Abend eine Katze in den Maschen eines kleinen Fußballtores auf dem Gelände eines Kindergartens verfangen. Ohne Hilfe konnte sich das Kätzchen nicht aus seiner Zwangslage befreien. Eine vorbeikommende Familie wurde auf das Tier aufmerksam und rief die Feuerwehr. Die schnitt das Tornetz auseinander und befreite so die Katze.