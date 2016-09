Hilfe für Keanu und Lenny

Anzeige

Die beiden Brüder Keanu und Lenny aus Beuren an der Aach leiden an der unheilbaren Krankheit „Muskeldystrophie Duchenne“. Der neunjährige Keanu sitzt bereits seit zwei Jahren im Rollstuhl. Inzwischen hat er auch Probleme bekommen seine Arme zu bewegen. Der siebenjährige Lenny ist ebenfalls erkrankt und ist seit sechs Wochen an den Rollstuhl gefesselt. Für die Familie ist kein normales Leben mehr möglich. Jeder Einkauf, jeder Arztbesuch wird zur Herausforderung. Die Lösung für das Problem wäre ein behindertengerecht umgebauter Kleinbus. Platz wäre in dem umgerüsteten Bus für beide Rollstühle. Allerdings ist so ein Bus richtig teuer. Und darum wurde jetzt eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Von dem Geld soll der Bus bezahlt werden – der soll Familie Gebhardt die Möglichkeit bieten, mit ihren beiden Söhnen ein einigermaßen normales Leben zu führen. Wenn auch Sie spenden wollen, dann können Sie das hier tun.