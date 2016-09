Gemeinsam mit fünf RSF-Hörern starten unser Seefunkstern Tina Urban, Moderator Sven Henrich und Reporter Vincent Schuster bei der Medienregatta zur Interboot am Sonntag in Friedrichshafen. Heute haben wir uns schonmal in Schale geworfen – mit Segelkleidung von Uli Seeberger, der 1992 Olympiateilnehmer war. Wasserdicht verpackt und voller Vorfreude auf Sonntag – jetzt kann nichts mehr schiefgehn!

