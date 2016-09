Spargelwoche bei Radio Seefunk RSF

Endlich ist wieder Spargelzeit. Für uns ein guter Grund, sich näher mit dem „essbaren Elfenbein“ zu beschäftigen. In dieser Woche dreht sich bei uns alles um den Spargel. Neben vielen interessanten Infos und leckeren Zubereitungstipps, gibt’s natürlich auch etwas zu gewinnen: Radio Seefunk RSF verlost sechs mal zwei Einladungen zu einem sensationellen Spargelmenü im Birnauer Oberhof. Ihr Gastgeber an diesem Abend wird Michael Prinz von Baden vom Weingut Markgraf von Baden sein. Er wird natürlich zu jedem Gang den passenden Wein vom Bodensee präsentieren. Sichern auch Sie sich Ihre Einladung zu diesem kulinarischen Highlight. Dazu ist Ihr poetisches Können gefordert: Verfassen Sie Ihr Spargel-Gedicht und schicken Sie uns Ihren Vierzeiler (darf gerne auch etwas länger sein) per E-Mail an studio@radio-seefunk.de oder sprechen Sie ihn direkt auf die 07531-28 65 99 (Einsendeschluss 15.05., 17:00 Uhr). Ganz wichtig: Vergessen Sie nicht Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu hinterlassen – mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinnern unseres 3-Gänge-Spargel Menü’s im Birnauer Oberhof.

Anzeige

Wir sind gespannt auf Ihre poetischen Fähigkeiten!